Atenção Portugal: Benzema sai lesionado do particular frente à Bulgária

Didier Deschamps ganhou uma dor de cabeça. Karim Benzema, avançado do Real Madrid, saiu esta terça-feira lesionado do particular frente à Bulgária - o último da seleção francesa antes do arranque do Euro'2020, prova que arrancará já esta sexta-feira, dia 11.





Benzema asks to be subbed off due to an injury pic.twitter.com/CC4oLuNfoe — ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2021

O avançado de 33 anos saiu ainda antes do intervalo (41') da partida, numa altura em que a França já vencia por 1-0, graças a um golo de Griezmann (29'), com muitas queixas no joelho direito. Olivier Giroud foi o jogador escolhido por Didier Deschamps para entrar para o lugar do camisola '19'.Recorde-se que a França está integrada no Grupo F, juntamente com Portugal, Alemanha e Hungria. O jogo frente à Seleção Nacional está agendado para o dia 23.