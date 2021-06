Ousmane Dembélé, que foi obrigado a abandonar a comitiva francesa na segunda-feira à noite devido a lesão, vai ser operado.





O avançado da seleção francesa sofreu uma lesão no tendão do joelho direito no último sábado, no jogo frente à Hungria (1-1), em Budapeste.Segundo o 'L'Équipe', o jogador do Barcelona juntamente com o clube catalão tomaram a decisão em conjunto de avançar com a cirurgia, que o vai obrigar a afastar-se dos relvados durante quatro meses.