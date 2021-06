Deschamps: «Alemanha-Hungria acabou mais cedo e soubemos que o resultado servia a França e Portugal»

Didier Deschamps analisa o Portugal-França (2-2), da última jornada do grupo F do Euro'2020.





"O principal sentimento é alegria. O futebol é mágico. O moral de uma equipa pode ir mudando ao longo do jogo. Estamos muito satisfeitos. Foi um jogo de grande nível. Quanto à escolha de formação, pareceu-me ser a melhor forma de colocar os jogadores em campo. Poderá haver outras configurações quando defrontarmos outros sistemas, mas não vou comprometer-me com um esquema.""O balanço fazem vocês. Nós acabámos em primeiro. Se calhar há equipas que deram melhor impressão, msa agora começa outra competição. Ganhar com a Alemanha a abrir foi importante. Depois com a Hungria ganhámos um ponto, em condições particulares. Tal como disse aos jogadores, o jogo com a Alemanha acabou mais cedo e soubemos logo que o resultado servia para ambos passarem. Não fizemos tudo bem, mas estamos bem em termos de moral. Vamos ter mais um dia para recuperar. Jogámos na segunda-feira e estamos muito satisfeitos por avançar"."Era grupo muito complicado. O jogo teve de tudo. Este cenário começou de uma maneira, deu a volta. Portugal marcou dois golos de penálti, faz parte do jogo, mas podia ter-se evitado. Tivemos de combater frente a Portugal. Conseguimos ter bons momentos e movimentos atacantes, criar boas oportunidades e Benzema marcou excelente golo. Hoje o espírito de equipa foi fundamental."