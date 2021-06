Deschamps pronto para uma batalha

Alemanha e França protagonizaram desde sempre duelos que ficaram marcados na história do futebol, e o selecionador gaulês, Didier Deschamps, espera que hoje seja mais um exemplo disso mesmo. Na antevisão ao jogo grande da 1ª jornada do Grupo F, o técnico, de 52 anos, abordou a importância da partida e respondeu a Antonio Rüdiger, que prometeu os germânicos a usarem a força física para travarem as estrelas dos bleus.

“Estou habituado a dizer-vos que o primeiro jogo é importante, mas não decisivo. A qualidade do adversário faz com que seja complicado desde o início. Queremos ser muito eficazes. Será uma batalha a nível físico? A Alemanha estará preparada para isso, mas nós também. Nestes jogos de alto nível há grande componente técnica, mas também compromisso total em termos físicos. Espero que isso aconteça também”, assumiu o selecionador, que terá todos os 26 jogadores à sua disposição.

E se, por um lado, Deschamps conta com a inspiração do trio de ataque formado por Griezmann, Mbappé e Benzema para o duelo com a Alemanha, a verdade é que o selecionador lembra igualmente o poderio ofensivo do rival. “É evidente que têm qualidade individual. Havertz joga em toda a frente, Gnabry consegue jogar mais em profundidade e têm também Werner ou Sané. Amanhã [hoje] vemos quem vai começar... Temos de limitar a influência deles, sobretudo através do posicionamento coletivo”, deixou bem claro.