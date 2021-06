Didier Deschamps, o selecionador francês não escondeu a desilusão depois depois do empate (1-1) da França com a Hungria. O selecionador gaulês lamentou as oportunidades falhadas pela sua equipa.





"Na primeira parte, em que deveríamos liderar, acabámos por sofrer um golo e isso deu-lhes força. Eles defendem muito bem, já o tinham feito contra Portugal até ao minuto 83. É um ponto. Obviamente não é o que esperávamos mas, dado o contexto, ficamos com ele."O treinador lamentou a falta de eficácia. "Tivemos grandes oportunidades na primeira parte. Tínhamos que liderar o marcador mas não o fizemos, o futebol é assim. Estivemos quase 45 minutos em desvantagem e eles não fizeram praticamente nada. Acabámos por marcar, não é suficiente para o que esperávamos, mas temos que o aceitar."