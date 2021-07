Futuro de Deschamps em França continua incerto: «Vamos passar um dia a conversar»

Desde a derrota da França frente à Suíça, que ditou a eliminação nos oitavos de final do Euro'2020, que a continuidade de Didier Deschamps no comando técnico da equipa francesa é uma incógnita. Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol, não quis confirmar a continuidade do treinador francês, embora saliente o bom trabalho que foi feito até esta competição.





"Vou recebê-lo esta semana, deixo sempre passar uns dez dias porque toda a gente tem que pensar no que foi bem feito e no que não foi. Vamos passar um dia a conversar. É meu amigo, alguém que nunca me decepcionou desde que o chamei. É leal, organizado e o Euro foi o seu primeiro fracasso. (...) Não disse que ia continuar, vamos debater sobre isso. Devemos verificar se a Federação e o treinador têm os mesmos objetivos e ambições. Vamos ver o que houve de errado e o que podemos fazer melhor", afirmou em entrevista ao 'Téléfoot'.O presidente da Federação Francesa relembrou ainda o "sorteio difícil" da seleção francesa na fase de grupos, que teve de jogar com Portugal, Alemanha e Hungria. "Os três primeiros jogos foram muito, muito difíceis e o calor foi importante. Dominámos apesar de tudo e acabámos em primeiro, talvez, no grupo mais complicado".Graët reforçou ainda que não se pode desvalorizar tudo o que foi feito pela França. Pelo contrário, devia valorizar-se os "jovens jogadores com muita qualidade" e o treinador "de uma uma qualidade enorme".