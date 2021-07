Mais de 260 mil franceses assinaram petição que pede repetição do jogo frente à Suíça

A França foi eliminada nos oitavos de final do Europeu pela Suíça, mas os franceses dizem que foi de forma ilegal e, por isso mesmo, criaram uma petição para que o jogo seja repetido. Em causa está o posicionamento de Yann Sommer quando defendeu a grande penalidade batida por Kylian Mbappé.





A petição, criada no site 'Les Lignes Bougent', já ultrapassa os 260 mil assinantes, que defendem que o guarda-redes suíço estava adiantado no momento da defesa. "O jogo deve ser praticado de acordo com as regras, mas as regras foram quebradas esta noite", pode ler-se na petição criada por um adepto.O veredito dependerá da UEFA, contudo, ainda durante o jogo o lance polémico foi revisto pelo VAR, que não considerou ter havido qualquer infração.De relembrar que em 2016, após a vitória de Portugal na final contra França, os adeptos franceses também criaram uma petição alegando que havia falta de condições para a realização do jogo, mas, a petição não teve sucesso.