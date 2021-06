Nem Mourinho poupa Deschamps: «Não se pode sustituir Griezmann antes de um prolongamento»

José Mourinho tinha apontado a França como séria candidata a vencer o Europeu, por isso não deixou de ficar surpreendido com o afastamento do atual campeão do Mundo da prova.





"É um um fracasso, mas a principal responsável é a Suíça, o tremendo trabalho de Petkovic e de toda a equipa", explicou o português na rádio 'TalkSport', criticando, depois, a atitude dos gauleses. "Quando há a possibilidade de ir a prolongamento não se deve celebrar muito... Depois do jogo sim, durante não."Mourinho elogiou a atuação do guarda-redes Hugo Lloris, que foi seu jogador no Tottenham. "Ele manteve a França em jogo, caso contrário tudo teria terminado depois do minuto 55."O português criticou, por outro lado, Didier Deschamps por ter tirado Griezmann do jogo: "Vais para prolongamento e dás um tiro em ti próprio ao tirar o Griezmann! Antes de um possível prolongamento não se pode substituir o Griezmann ao minuto 89. O Deschamps cometeu um erro."