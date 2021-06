Pavard nega mal-estar na seleção francesa: «A atmosfera é muito boa»

Primeiro Pogba ironizou e ontem foi a vez de Pavard negar qualquer tipo de tensão na seleção francesa. “Há um ambiente muito bom desde que estou aqui, há quase três anos. Damo-nos todos bem, podem comprová-lo nos treinos abertos aos jornalistas. Há um tempo para brincar e outro para estarmos sérios. A atmosfera é muito boa”, garantiu o lateral do Bayern Munique, após as notícias que apontavam para um alegado mal-estar entre Giroud e Mbappé. Quem espreita uma vaga no ataque é Ben Yedder, mas o jogador do Monaco só pensa no grupo. “A nossa identidade é estarmos unidos para alcançar o máximo possível”, frisou.

Ontem, Griezmann e Benzema voltaram a treinar à parte devido a queixas físicas. Varane ficou em repouso.