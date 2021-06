Pogba: «Não há nada de mal entre Giroud e Mbappé mas não sou polícia...»

Paul Pogba foi esta quinta-feira o porta-voz da seleção francesa, em conferência de imprensa, no centro de estágio de Clairefontaine. O médio do Manchester United não fugiu às perguntas sobre o temperamento de Giroud na vitória sobre a Bulgária - que disse que a bola não lhe chegava na frente de ataque, que irritou Mbappé. Também o regresso de Benzema não foi esquecido, assim como a visita do presidente francês, Emmanuel Macron.





"[Não há tensão entre os jogadores], a única tensão é muscular, nas pernas e articulações. Sinceramente, há um bom ambiente. Se se referir ao Olivier e ao Kiki (Mbappé) não há nada, ainda que eu não seja um polícia. Mas não é nada. As afirmações foram tiradas do contexto. O Mbappé é um jogador generoso, que joga pela equipa, embora às vezes lhe diga para ajudar um pouco mais os do meio-campo. Não sinto aquela tensão que se diz", frisou o gaulês."É o grupo da morte, é verdade, temos de enfrentar a Alemanha e Portugal, mas dependemos de nós e se fizermos bem acho que tudo correrá bem""Trouxemos uma nova 'arma' que é muito boa: o Benzema. E depois o grupo continua o mesmo e com um bom ambiente e é disso que temos de cuidar. É o mais importante. [Benzema] continua a ser um jogador de classe mundial, com qualidade e classe. Acredito que agora cria mais ocasiões com as suas desmarcações e movimentos. Temos sorte por voltar a tê-lo connosco""A mensagem que nos transmitiu é que o grupo é que faz a força, temos de ter orgulho de estar aqui e nunca devemos desistir. Disse que temos a mentalidade que nos tornou campeões mundiais.""Tive alguns contactos com o meu agente [Mino Raiola], mas não houve propostas específicas. Como sabem, tenho contrato até 2022. Terminámos a época e agora estou focado no Europeu. Continuo em Manchester, por agora. E no futuro só olho para a Euro. Evito falar sobre isso agora, tenho um agente que trata disso.""Não tenho o número do telefone dele", finalizou.