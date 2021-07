Zidane rejeita ofertas de clubes e espera pela seleção francesa

Após terminar a segunda passagem pelo banco do Real Madrid, tudo indica que Zinédine Zidane não irá aceitar qualquer projeto de clubes no imediato e estará disposto a esperar pela saída de Didier Deschamps para assumir o comando da seleção francesa.





O contrato de Deschamps termina após o Mundial do Qatar, no próximo ano, e, de acordo com a 'ESPN', Zidane é o principal candidato a ocupar o cargo quando estiver desimpedido, cenário que até já poderia verificar-se nesta altura, depois do fracasso que foi a campanha da França no Euro'2020 - eliminada nos 'oitavos', pela Suíça.Segundo a 'ESPN', o presidente da federação francesa, Noel Le Graet, conseguiu chegar a acordo com Deschamps para este continuar, pelo menos, até ao Mundial e tentar revalidar o título alcançado na Rússia em 2016. Mas a publicação diz ainda que Le Graet vê em Zidane o candidato número um a tornar-se no próximo selecionador francês.Refira-se que Deschamps tem contrato até dezembro de 2022 mas o vínculo até poderá ser prolongado até ao verão de 2024 (depois do Europeu), o que estará sempre dependente dos resultados que os 'Bleus' venham a obter no Qatar.