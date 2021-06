Stekelenburg: «Se no início da época me dissessem que seria titular no Europeu teria rido»

Maarten Stekelenburg compareceu esta terça-feira numa conferência de imprensa da seleção holandesa, na qual reconheceu que, no início da temporada, não contava ser o titular da laranja mecânica. O guarda-redes, de 38 anos, é o jogador mais velho em competição no Euro'2020 e, no último domingo frente à Ucrânia, voltou a disputar um jogo oficial pela Holanda, cinco anos depois, na altura na qualificação para o Mundial'2018, diante do Luxemburgo.





"A verdade é que se no início da temporada me dissessem que seria o guarda-redes titular da Holanda no Europeu, teria rido, mas agora é como colocar a cereja no topo do bolo", considerou o guardião, que 'beneficiou' do castigo de Onana para assumir o lugar entre os postes."Dois dias antes do jogo contra a Ucrânia sabia que iria começar. Sinto-me bem fisicamente e acho que tenho mais experiência. Com o passar dos anos aprendemos e acreditamos mais em nós mesmos", frisou Stekelenburg, que participa no terceiro Europeu da carreira, depois de ter estado nos Campeonatos Europeus de 2008 e 2012.O guarda-redes considerou ainda que as expectativas holandesas aumentaram depois do triunfo sobre a Ucrânia, por 3-1. "Vencer é sempre bom e ajuda a ter mais confiança, por isso é normal que as expectativas aumentem", finalizou.Quem também esteve presente na conferência de imprensa foi Stefan De Vrij. O defesa do Inter revelou que ficou "muito afetado" com o colapso de Eriksen - com quem partilhou balneário no Ajax - no duelo entre Dinamarca e Finlândia."Ainda não consegui falar com ele pessoalmente, mas vi a foto dele e parece estar bem. É muito bom vê-lo assim, depois do que aconteceu", destacou, antes de confessar que pensou no pior quando assistia ao momento pela televisão."Tive problemas para dormir, mas felizmente ele está melhor", disse.