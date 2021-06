Daley Blind equacionou não jogar por causa de Eriksen: «Mexeu muito comigo»

Após a vitória da Holanda diante da Ucrânia, Daley Blind revelou que equacionou não entrar em campo na sequência do momento dramático vivido ontem por Christian Eriksen. O experiente defesa holandês, de 31 anos, foi colega de Eriksen no Ajax e também enfrentou um problema cardíaco em 2019. Blind foi operado para colocar um desfibrilador interno, mas isso não impediu que já tenha caído inanimado no relvado num particular entre o Ajax e o Hertha, em agosto do ano passado.





"O que aconteceu ontem mexeu muito comigo. Conheço o Christian pessoalmente, foi uma situação terrível e eu também passei por muito nesse aspeto. Pensei seriamente em não jogar esta noite e tive de ultrapassar um bloqueio mental enorme para poder entrar em campo. Foi uma luta intensa durante o dia de hoje, mas estou orgulhoso por ter conseguido", afirmou Blind, em conferência de imprensa.Refira-se que Daley Blind atuou 64 minutos no duelo com a Ucrânia, tendo deixado o relvado em lágrimas quando foi substituído por Frank de Boer.