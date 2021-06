De Boer: «Depay pode dar muito mais»

O selecionador da Holanda acredita que Depay "pode dar muito mais" do que tem rendido até agora nos jogos do Europeu. De Boer admite sentir-se "aliviado" após a confirmação da transferência do avançado para o Barcelona, visto que, "pode dar-lhe algo extra para jogar ao mais alto nível".





"Vamos esperar, para o bem da Holanda e do futebol em geral, que chegue ao nível que queremos (…) É um jogador especial para nós", admitiu o treinador."Memphis é o primeiro a criticar o seu jogo. Pode fazer muito mais do que tem feito até agora", afirmou o treinador na conferência de antevisão ao jogo frente à Macedónia do Norte.Ainda na conferência de imprensa, De Boer elogiou o momento de Dumfries, que foi considerado o melhor em campo nos dois jogos da Holanda. "Estamos bem graças a ele, ele deve aproveitar cada momento ", admitiu.A Holanda já está apurada para a próxima fase do Europeu com 6 pontos.