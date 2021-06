Holanda quer vencer para acabar com o ceticismo

A seleção holandesa entrou com o pé direito no Euro’2020 ao vencer (3-2) a Ucrânia, mas nem assim os adeptos demonstraram plena satisfação. Desde que chegou ao comando técnico da Laranja Mecânica, Frank de Boer leva seis vitórias em 12 partidas, mas o selecionador confia que a Holanda irá bater hoje a Áustria, garantir a qualificação para os ‘oitavos’ e ganhar a confiança dos fãs.

“Se tivermos um mau resultado com a Áustria, vai ser uma história completamente diferente. Tenho de passar uma mensagem de confiança aos jogadores. Acreditamos que podemos ter sucesso. Eu consigo lidar bem com a pressão. Mas não tem tanta piada para a minha esposa, por exemplo. Para os jogadores é igual. Alguns podem viver bem com a pressão, outros podem ficar afetados. Espero que tal não aconteça”, analisou o técnico, de 51 anos.

No duelo frente aos austríacos, De Boer contará com o regresso de Matthijs de Ligt. “Recuperou de lesão e vai ser titular. Treinou bem e está pronto. Só vai custar deixar outro jogador na bancada”, assumiu o selecionador holandês, alertando para a Áustria, que pode assegurar a qualificação para a próxima fase: “Gostei do que vi deles. Têm jogadores que correm muito, mas com qualidade...”

Já um dos craques da Holanda, Memphis Depay, garantiu que a equipa irá entrar com tudo. “Espero que sejamos dominantes. Jogámos bem contra a Ucrânia e queremos manter o nível”, assumiu.