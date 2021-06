Laszlo Bölöni a Record: o favorito Portugal e o "bravo" Sporting

Laszlo Bölöni, ex-treinador do Sporting, está em Budapeste para comentar os jogos do Euro'2020 para um canal de televisão. Nascido na Roménia, mas filho de húngaros, o treinador guardou dois minutos para conversar com Record sobre o jogo Hungria-Portugal.





"Normalmente, Portugal é mais forte e tem mais possibilidades de ganhar. Mas no futebol tudo é possível. Os húngaros também têm cartas na manga porque o jogo é em casa e o entusiasmo do público pode fazer a diferença. Vai ser um bom jogo", atirou.Mesmo a terminar e antes de entrar em direto, Bölöni comentou o campeonato conquistado pelo Sporting, 19 anos depois. O último havia sido, precisamente, com Bölöni no banco. "O que senti? Bem, o sentimento não foi tão profundo porque o campeonato já parecia que ia ser ganho uns meses antes. A explosão não foi tão grande, mas claro que tenho de dizer bravo. Bravo para o clube, dirigentes, jogadores e treinador. Bravo!", respondeu.