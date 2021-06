Marco Rossi: «É inacreditável estarmos desiludidos depois de um 2-2 em Munique»

Marco Rossi, selecionador da Hungria, lamentou o desfecho do jogo com a Alemanha esta quarta-feira, que terminou com um empate (2-2) e consequente eliminação dos húngaros no Euro'2020.

"É inacreditável estarmos desiludidos depois de um 2-2 em Munique e que os alemães estão a festejar. Isso diz tudo. Estamos decepcionados, porque estivemos muito perto de passar e estes jogadores teriam merecido", começou por dizer Marco Rossi, em declarações à 'M4 Sport', citadas pela UEFA.

"Os meu jogadores lutaram como leões nos três jogos e deixaram todo o país orgulhoso. Nunca tememos os nomes sonantes que defrontámos; jogámos ombro a ombro contra todos. Ninguém se pode queixar do nosso desempenho ou da nossa atitude", concluiu.