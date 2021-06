Marco Rossi mostrou-se muito satisfeito com a atuação dos seus jogadores, após o empate (1-1) diante da França. O selecionador da Hungria destacou a coragem e o coração da equipa, que conseguiu o primeiro ponto no Grupo F do Euro'2020.





"Os meus jogadores fizeram um jogo muito bom hoje, destacaram-se pela coragem e coração certos. Quando cheguei a Telki pela primeira vez, em setembro de 2018, fui saudado por uma atmosfera de funeral. Então eu disse aos jogadores que queria que todos eles lutem pela equipa com o coração", disse.E acrescentou: "Às vezes dá para sair [a jogar], até como fizemos contra Portugal, mas o coração é o mais importante."