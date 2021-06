Selecionador húngaro faz 'acordo' com Ronaldo: «Ganhamos amanhã e vocês são campeões europeus»

Na sua conferência de imprensa, Cristiano Ronaldo deixou no ar a ideia de que não se importaria de perder na estreia deste Euro'2020 caso isso significasse ser campeão no final do torneio. A declaração foi abordada alguns momentos depois na conferência húngara e Marco Rossi, selecionador magiar, até admitiu, em jeito bem humorado, que não se importaria de fazer um acordo com o capitão português nesse sentido.





"Faria facilmente um acordo com ele nessa matéria. Nós ganhamos amanhã e vocês são campeões europeus. Se fosse possível, assinava por baixo esse acordo de imediato. O que ele quis dizer é que, pela experiência no passado e todos os troféus que já ganhou a nível individual e coletivo, sabe perfeitamente que o que importa é como acaba e não como se começa. Da nossa parte, temos de encarar esse jogo como se fosse o último das nossas carreiras", declarou o selecionador húngaro, que na mesma conferência de imprensa se mostrou impressionado com a qualidade da turma portuguesa, onde diz que podia encaixar bem como... motorista ou roupeiro