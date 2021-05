Sonho de Kevin Varga é novo empate com Portugal

Primeiro adversário de Portugal na fase de grupos do Europeu, a Hungria também está nos preparativos para a grande prova e Kevin Varga, extremo dos magiares, está otimista. O dianteiro, que atua nos turcos do Kasimpasa, lembrou o empate (3-3) verificado entre as duas seleções em 2016: "Penso que se conseguíssemos o mesmo resultado contra os portugueses que fizemos há cinco anos, qualquer um de nós o assinaria. Certamente, os adeptos ficariam orgulhosos de nós."