Gareth Southgate: «O espírito desta equipa é incrível!»

Após a goleada sobre a Ucrânia, Gareth Southgate não escondeu a felicidade por alcançar as meias-finais do Euro'2020, atribuindo todo o mérito aos jogadores.





"O espírito desta equipa é incrível! Os jogadores têm sido brilhantes e mostraram-no com uma grande exibição", sublinhou o selecionador inglês, que aponta à final, em Wembley: "Queremos dar mais dois passos em frente. Só pensamos em desfrutar do jogo em nossa casa e dar uma alegria aos adeptos.""Alguns de nós jogaram as meias-finais do Mundial contra a Croácia e sabemos o quanto doeu não chegar à final. Estamos a fazer um grande torneio até agora. Éramos os favoritos para ganhar este jogo, havia muita pressão e expectativa e ter um desempenho como este foi muito bom. Voltámos a não sofrer golos e marcámos quatro: foi uma noite perfeita para nós", assumiu o avançado inglês, que apontou dois dos quatro golos da sua seleção no Olímpico de Roma.