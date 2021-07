Harry Kane: «Perder nos penáltis é o pior sentimento do Mundo»

Apesar da derrota na final do Euro'2020, Harry Kane não podia estar mais orgulhoso de tudo o que a Inglaterra conseguiu alcançar na competição, elogiando a prestação e entrega de todos os seus companheiros de equipa durante o torneio.





"Não podia ter feito mais. Os rapazes não podiam ter dado mais. Perder nos penáltis é o pior sentimento do Mundo. Não foi a nossa noite mas foi um torneio fantástico e só temos de ter as nossas cabeças bem levantadas. É claro que neste momento dói muito [a derrota]. Vai doer durante algum tempo, mas estamos no caminho certo. Espero que consigamos progredir ainda mais no próximo ano", começou por dizer o avançado inglês, em declarações à BBC Sport no final do Itália-Inglaterra.

O que correu de mal na final?

"Jogamos contra uma grande equipa. Começámos da melhor maneira possível. Baixámos muito as linhas em alguns momentos. Eles tiveram bastante posse de bola. Parecíamos estar com o jogo controlado, ele não criaram muitas oportunidades de finalização. Penso que foi 50:50. No prolongamento crescemos um pouco e penso que tivemos algumas boas oportunidades. Penáltis são penáltis. Os rapazes deram tudo, simplesmente não era a nossa noite."

O que foi dito aos jogadores que falharam os penáltis?

"Têm que manter a cabeça levantada. Foi um torneio fantástico. Qualquer um pode falhar um penálti. Ganhamos juntos, perdemos juntos. Vamos aprender e crescer com isto. Esses rapazes irão certamente crescer ainda mais com tudo isto e isso dar-nos-á mais motivação para o Mundial no próximo ano", terminou.