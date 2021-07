Harry Kane radiante: «Estamos na final e vamos jogá-la em casa, que sensação!»

Harry Kane marcou o golo que permitiu à Inglaterra derrotar a Dinamarca e apurar-se para a final do Europeu. O avançado do Tottenham, que foi eleito o homem do jogo pela UEFA, não escondeu a felicidade.





"Inacreditável. Que grande jogo. Crédito para a Dinamarca. Demos tudo o que podíamos e conseguimos marcar quando era preciso. Reagimos muito bem. Estamos na final e vamos jogá-la em casa, que sensação!", afirmou, no final da partida.Kane analisou ainda o lance do golo, que surgiu na recarga a um penálti que o próprio cobrou e foi defendido por Kasper Schmeichel. "Escolhi o lado para onde iria bater. Não foi o penálti mais bem executado que já tive, mas às vezes falhas e a bola vai para longe, hoje felizmente voltou para mim", explicou Kane, apontando à final frente à Itália."Sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra a Itália. Fizemos um grande torneio até agora. Temos mais um jogo em casa e mal podemos esperar", concluiu."Tivemos um desempenho de alto nível. A Dinamarca forçou-nos a meter muita intensidade no jogo depois do primeiro golo. Sabíamos que tínhamos de ser pacientes e fomos capazes de responder ao golo deles e de chegar ao empate antes do intervalo. Foi a primeira vez que sofremos um golo no Euro2020. Mostrámos grande espírito de equipa para dar a volta ao marcador. Sabíamos que com o nosso poder físico, agressividade e a força era uma questão de tempo para os derrubar. O lance do penálti? Foi claramente falta, entrei na área e o adversário colocou a perna de modo que me derrubou. Demos mais um passo na direção certa, mas quando sairmos do balneário tudo acabou e temos de nos concentrar na final. Temos de ir passo a passo, é que estamos a fazer", afirmou Sterling, no final do encontro.