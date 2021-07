Kane alerta para poderio da Dinamarca: «No ano passado não os conseguimos vencer»

Harry Kane fez a análise do Inglaterra-Dinamarca, meia-final do Euro'2020 a disputar esta quarta-feira, em Wembley (20 horas). O avançado inglês alertou para a qualidade do adversário na habitual conferência de imprensa de antevisão, relembrando que os ingleses não conseguiram a vitória contra os dinamarqueses na Liga das Nações do ano passado, somando "uma derrota e um empate".





"É uma boa equipa. Jogámos contra eles na Liga das Nações duas vezes no ano passado e não conseguimos vencer, somámos uma derrota e um empate. Têm vindo a recuperar a forma depois de um começo menos bom", começou por elogiar Kane.E prosseguiu: "Temos de nos focar em nós, é uma meia-final, no nosso estádio, e temos de usar estes pontos positivos. Sabemos que vai ser um jogo difícil e que temos de estar a 100%, mas também sabemos que se as coisas saírem bem, temos uma grande hipótese de jogar uma final", rematou.