Mourinho comparou Grealish a Figo e inglês já respondeu

Jack Grealish, extremo do Aston Villa que está presente no Euro'2020 a representar a seleção inglesa, viu o seu nome comparado ao de Luís Figo por, nem mais nem menos, José Mourinho. O treinador português, em conversa com o site 'talkSPORT', deixou elogios ao jogador.





"Não gosto de fazer comparações, especialmente com jogadores que ganharam Bolas de Ouro, mas Grealish faz-me lembrar Figo. Treinei-o [Luís Figo] em diferentes alturas da minha carreira, mas na minha última temporada enquanto jogador no Inter, ele era o tipo de jogador que dizia 'dá-me a bola que eu resolvo os problemas'. A maneira como o Grealish recebe a bola e parte para cima dos adversários, arranca faltas, penáltis, é possante. Gosto muito dele", disse o treinador, que não tardou a obter resposta do jogador inglês, que, à mesma fonte, agradeceu os elogios e falou do ex-internacional português."É sempre bom quando as pessoas falam de ti, especialmente alguém como Mourinho. Já alcançou tanto no futebol, é uma figura tão popular, e não lhe falta conhecimento futebolístico. Luís Figo era alguém que me inspirava quando eu era mais pequeno. Era um jogador magnífico, mas o facto de isso vir de Mourinho faz com que seja ainda mais especial. Espero um dia ser treinado por ele", afirmou Grealish.Questionado acerca da possibilidade de defrontar Cristiano Ronaldo numa fase mais adiantada da competição, o internacional inglês afirma que seria "incrível": "Nunca joguei contra ele, mas é alguém que sempre me inspirou quando era criança. Lembro-me de um jogo a que fui com o meu pai e com o meu irmão. Ele [Cristiano] virou-se para os adeptos, que estavam a assobiá-lo, depois de conseguir marcar, e quando a bola saiu para um lançamento, ele aproximou-se das bancadas e apontou para ele próprio como se indicasse que ia resolver sozinho. O meu pai adora isto, é a história que costuma contar até hoje".Recorde-se que Inglaterra (grupo D) e Portugal (grupo F) se podem encontrar nos oitavos de final, num confronto que traria de volta as memórias do Euro'2004, quando a seleção das quinas levou a melhor na marcação de penáltis, depois de um 2-2 no final do tempo regulamentar.