Pai de Harry Maguire ficou ferido na sequência dos confrontos antes da final do Europeu

A final do Euro'2020, no passado domingo, ficou marcada pelos confrontos entre adeptos e polícias. Vários vídeos mostraram a 'fúria' de uma multidão que entrou em Wembley sem bilhete e que acabaram por ferir outros presentes no recinto. Um dos envolvidos foi o pai de Harry Maguire, de 56 anos, apanhado no meio da confusão e que acabou com duas costelas fraturadas.





Cenas de violência extrema dentro de Wembley: houve adeptos pontapeados na cabeça Cenas de violência extrema dentro de Wembley: houve adeptos pontapeados na cabeça

A carregar o vídeo ...

Em declarações ao 'The Sun', o defesa-central da seleção inglesa descreve o momento como "assustador". "O meu pai estava na confusão. Não falei muito com ele, mas estou satisfeito pelos meus filhos não terem ido ao jogo. Ele disse que estava com medo e não quero que ninguém experimente algo assim num jogo de futebol.", explicou o defesa do Manchester United.Apesar das dores, Alan, pai de Harry Maguire, recusou assistência médica, visto que não queria perder o jogo mais importante na carreira do filho. O defesa, de 28 anos, acrescentou: "Espero que possamos aprender com isto e garantir que não aconteça novamente."Recorde-se que a UEFA já abriu um processo disciplinar contra a federação inglesa de futebol e na lista de acusações consta invasão do terreno de jogo por adeptos, o arremesso de objetos, distúrbios durante o hino nacional e utilização de artefactos pirotécnicos por adeptos. O caso vai agora ser analisado pela Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEBD).