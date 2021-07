Jordan Pickford defendeu dois dos penáltis batidos pelos jogadores italianos na final do Europeu, mas o guarda-redes voltou a ter uma pequena ajuda… O guarda-redes do Everton voltou a utilizar 'cábulas' na sua garrafa de água que continham os nomes dos jogadores italianos, assim como o seu lado preferido para marcar o castigo máximo.





O guarda-redes do Everton não conseguiu evitar a derrota da seleção inglesa frente à Itália na final do Europeu embora tenha defendido os penáltis de Jorginho e Belotti, mesmo que, na imagem captada pelo 'Sportsmail' não se consiga ver o nome destes dois jogadores italianos na garrafa de água utlizado pelo jogador inglês.Pickford já tinha utilizado o mesmo truque, embora na altura as notas estivessem embrulhadas numa toalha, no Mundial'2018 frente à Colômbia, tendo na altura conseguido garantir o apuramento da equipa inglesa para os quartos de final após ter defendido o penálti de Carlos Bacca.