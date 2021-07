Sancho, Bukayo Saka e Rashford alvo de insultos racistas

Saka, Sancho e Rashford falharam a conversão dos penáltis na final de Wembley e foram alvo de insultos racistas nas redes sociais. A Federação Inglesa reagiu em comunicado. “Estamos enojados pelo facto de membros da nossa equipa, que deram tudo de si este verão, terem sido sujeitos a ataques discriminatórios.”

Em Manchester, um mural de Rashford foi vandalizado. Foi desenhado em novembro para homenagear o trabalho do jogador do Man. United na luta pela erradicação da pobreza infantil. Em 2020, o avançado ajudou a angariar 23M€, que permitiram servir três milhões de refeições a crianças carenciadas no Reino Unido. A comunidade local não teve memória curta e tapou os insultos com sacos do lixo, colocando corações com as mensagens “Herói”, “Exemplo” e “O nosso orgulho”.