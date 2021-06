Southgate: «Estes jogadores podem ficar na história»

Gareth Southgate anteviu esta segunda-feira o jogo de terça-feira frente à Alemanha admitindo que é com jogos "grandes" como este que os jogadores "podem ficar na história".





O treinador inglês deixou a certeza de que a equipa não está afetada pelas derrotas do passado com os germânicos e que o mais o importante é "olhar para a frente". "Em anos anteriores falamos sempre do passado. Não há razão para que os rapazes se sintam pressionados dessa forma".Southgate confirmou na conferência de antevisão que Mason Mount e Ben Chilwell terminam esta segunda-feira o, contudo não é certo que façam parte da equipa que defrontará a Alemanha. "Eles tinham que estar numa sala separada para as reuniões em Zoom, então toda a experiência para eles, incluindo viajar hoje à noite, é difícil. Mas são jogadores jovens que conseguem ultrapassar as coisas muito bem", concluiu.