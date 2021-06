Southgate pede fim da divisão: «Muitas vezes precisamos de nos lembrar...»

Gareth Southgate fez um apelo à união depois de muitos adeptos ingleses terem vaiado os jogadores por se terem ajoelhado contra o racismo nos últimos particulares, algo que vai continuar a acontecer durante o Europeu.





"É tempo para o país se unir. É ótimo se o desempenho da equipa for um catalisador para que isso possa acontecer. A seleção é sempre importante para unir as pessoas e as comunidades bem como para juntar as famílias. Já tivemos muitas divisões. Muitas vezes precisamos de nos lembrar do quão forte é a nossa nação e das qualidades que temos", referiu o selecionador de Inglaterra.

Noutro âmbito, o técnico, de 50 anos, admitiu que ter afastado dos particulares vários jogadores de Man. City, Chelsea e Man. United, que chegaram a finais europeias, não foi a decisão ideal, mas sente que pode ser importante no futuro. "Se chegarmos longe, vai ser preciso frescura. A recuperação da temporada que eles fizeram nos clubes é crítica", explicou.