Sterling: «O objetivo inicial era ganharmos o grupo e foi o que fizemos»

Raheem Sterling foi o autor do golo que valeu à Inglaterra a vitória (1-0) sobre a República Checa, e consequente primeiro lugar do Grupo D. No final da partida, o extremo do Manchester City assumiu que o facto de a equipa conseguir manter a baliza a zeros ajudou para que conseguisse um bom resultado e o principal objetivo nesta fase: a liderança do grupo.





"Se não se sofre golos é mais fácil ganhar quando se marca. E nós temos feito isso muito bem. O objectivo inicial era ganharmos o grupo e foi o que fizemos. Agora temos de continuar com a mesma solidez e concretizar as oportunidades que formos criando", atirou o avançado inglês.Já Southgate enalteceu a estabilidade da seleção inglesa durante todo o encontro e a exibição do jovem Bukayo Saka. "Começámos muito bem, estivemos bem com bola e mostrámos estabilidade quando a não tivemos. E isto tudo depois de termos tido de mudar alguns jogadores de um dia para o outro, sem estarmos à espera. Bukayo tem-nos impressionado bastante e esta noite esteve fantástico sempre que recebeu a bola", finalizou.