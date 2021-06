Acerbi prefere defrontar Cristiano Ronaldo: «Lukaku é mais difícil de marcar»

O defesa italiano Francesco Acerbi deu a entender que prefere defrontar Portugal nos 'quartos' do Euro'2020, em detrimento da Bélgica de Romelu Lukaku. Tudo por causa da dificuldade que teria nessa partida, já que considera que o avançado belga é mais difícil de marcar do que Cristiano Ronaldo.





Os austríacos deram mais trabalho do que o esperado, mas o foco já está no próximo adversário, que poderá ser Portugal. Sobre a possibilidade de escolher quem defender no jogo da fase seguinte, o defesa não parece ter dúvidas. "Lukaku é mais difícil porque é um jogador completo, tal como Cristiano Ronaldo, que marca sempre. Mas o Lukaku é mais difícil porque tem mais físico, tem mais força", admitiu, em declarações após a partida.Depois de ter eliminado a Áustria no prolongamento (2-1), os italianos aguardam novo adversário que resultará do duelo entre a Seleção Nacional e a Bélgica, que se disputa este domingo, em Sevilha. Essa partida será disputada em Munique, na sexta-feira.