Donnarumma: «Acreditámos sempre»

Donnarumma vestiu a pele de herói ao defender dois penáltis. O futuro guardião do PSG tornou-se, assim, decisivo para a conquista do Euro’2020. "Fomos extraordinários, não deixámos a vitória fugir. Como costumamos dizer... estávamos a um centímetros da glória e alcançámo-la!", referiu o MVP do torneio, acrescentando: "O golo madrugador podia ter-nos matado, mas não nos fomos abaixo. Não somos esse tipo de pessoas. Acreditámos sempre! Somos aqueles que nunca desistem!" Chiellini brincou com o companheiro, atirando: "Passámos do Gigi [Buffon] para o Gigio!" Donnarumma fugiu à comparação: "O Buffon é o melhor de sempre!" Harry Kane, capitão da Inglaterra, não conseguiu esconder a deceção. "Isto vai doer para o resto das nossas carreiras. Mas demos tudo, não podíamos ter feito melhor..."