Donnarumma bate recorde de Dino Zoff: «Superei uma lenda e estou muito emocionado»

Gianluigi Donnarumma afirmou que "é incrível" ter batido o recorde de "uma lenda" como Dino Zoff de mais minutos consecutivos sem sofrer golos na baliza da seleção italiana.

O número 1 da 'squadra azzurra' manteve a sua baliza inviolável durante 1.168 minutos, até ser batido aos 114 minutos do embate com a Áustria, dos 'oitavos' do Euro'2020, superando os 1.143 de Dino Zoff, o guarda-redes campeão mundial pela seleção transalpina em 1982.

"Superei uma lenda e estou muito emocionado, embora os recordes pessoais venham depois, pois trabalho para que a equipa ganhe", afirmo Donnarumma, de 22 anos, após o embate com os austríacos, que os transalpinos venceram por 2-1, após prolongamento.

Para Donnarumma, "seguir em frente sofrendo tem muito mais valor", sendo que este encontro vai permitir á Itália encarar o jogo dos quartos de final, com Bélgica ou Portugal, "com mais confiança e de forma mais madura".

A Itália qualificou-se para os 'quartos' do Euro'2020l, onde pode encontrar Portugal, ao bater a Áustria por 2-1, após prolongamento, num encontro disputado em Wembley.

No segundo jogo dos 'oitavos', com três golos de suplentes, Federico Chiesa, aos 95', e Matteo Pessina, aos 105', marcaram para a Itália, campeã europeia em 1968, enquanto Sasa Kalajdzic faturou para os austríacos, aos 114'.

A Itália somou o 31.º jogo consecutivo sem perder e a 12.ª vitória consecutiva, sendo que não tinha sofrido golos nos 11 jogos anteriores..

Nos quartos de final, no Allianz Arena, em Munique, a partir das 20 horas de sexta-feira, a Itália defronta o vencedor do embate entre Portugal e a Bélgica, que se defrontam este domingo em Sevilha, Espanha.