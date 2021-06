Federico Chiesa, jogador da Juventus, marcou ontem o primeiro golo da Itália, abrindo caminho a uma complicada vitória sobre a Áustria. O jovem futebolista, de 23 anos, repetiu a proeza do pai Enrico, em 1996, o que faz da família Chiesa a primeira a contribuir com golos na fase final de Campeonatos da Europa em diferentes gerações.





Enrico, companheiro de Rui Costa e Nuno Gomes na Fiorentina, e de Fernando Couto na Lazio, fez o gosto ao pé no confronto de 14 de junho de 1996, em Anfield, com a Rep. Checa. Nedved abriu o marcador aos 5 minutos, mas pai Chiesa empatou aos 18’ – os checos venceriam com um tento de Beijbl, aos 35’. Federico escolheu território inglês para juntar o nome à lenda (o mítico Estádio de Wembley) e fê-lo no dia em que Roberto Mancini bateu o recorde de jogos da squadra azzurra sem perder: 31.