Itália faz história em Europeus: pleno de vitórias na fase de grupos sem golos sofridos

Os registos de Roberto Mancini à frente da seleção italiana são impressionantes e este domingo ganharam ainda maior expressão, com uma entrada direta no livro dos recordes. Com o triunfo (1-0) alcançado diante do País de Gales, os transalpinos tornaram-se na primeira seleção de sempre a ganhar todos os jogos da fase de grupos de um Europeu sem qualquer golo sofrido.





Se abrirmos a contabilidade italiana ao pré-Euro’2020 encontramos muitos outros dados dignos de registo. A seleção de Mancini não perdeu um único encontro nos últimos 30 que disputou. A última derrota data de 10 de setembro de 2018, precisamente frente a Portugal, a contar para a Liga das Nações. Mérito de André Silva, que marcou o único golo dessa partida no Estádio da Luz.Quanto aos últimos 11 jogos disputados pela Itália, esses foram todos vencidos e sem golos sofridos. Van de Beek, da Holanda, foi o último a marcar-lhes há mais de mil minutos. É obra!