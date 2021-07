José Mourinho aprova Itália: «Sólida como sempre»

José Mourinho já gostou mais das exibições da seleção italiana, mas não deixou de dar os parabéns ao grupo liderado por Roberto Mancini pela passagem à final do Europeu. Para o português, a squadra azzurra lidou melhor com a pressão. “É sempre uma pena uma equipa perder nos penáltis, mas é a realidade do futebol. A Itália lidou melhor com a pressão e aquele que vence merece vencer, mas foi um grande jogo de futebol”, analisou o novo técnico da Roma ao ‘TalkSport’.





“Itália foi aquilo que costuma ser nos últimos anos: sólida, paciente, defensiva e sempre compacta. Mas a Itália até agora não era isso, era muito melhor do que isso. Até este jogo, Itália era a melhor equipa do Euro ou uma das melhores. O trio Verratti, Jorginho e Barella tem sido fantástico”, destacou Mourinho, para quem Espanha foi “muito boa” e “criou grandes dificuldades, jogando sem um ‘9’”. “A defesa de Itália não tinha referência, nenhum homem para marcar”, vincou. Ainda assim deixou um reparo a Luis Enrique. “Espanha foi muito boa, mas fiquei desiludido no prolongamento. Não tiveram uma abordagem diferente. Talvez o Adama Traoré pudesse criar problemas nos últimos 10-15 minutos. Estavam todos com cãibras, o Chiellini estava completamente morto! Pensei que ele poderia entrar e destruir. Por alguma razão não o fizeram e foram para os penáltis, que são uma arte”, salientou.

O português é hoje apresentado oficialmente na Roma, onde só poderá contar com Spinazzola, operado ao tendão de Aquiles, dentro de seis meses. “Será como uma contratação no mercado de inverno”, lembrou Mourinho.