Mancini antevê final do Europeu: «Espero ter a satisfação que não tive como jogador»

Roberto Mancini considerou que a final do Euro'2020, entre Itália e Inglaterra, é "um dos momentos mais importantes" da sua carreira. "Tive a oportunidade de jogar por uma equipa sub-21 e uma equipa sénior fantástica, mas não conseguimos vencer, apesar de sermos a melhor equipa em 1990. Espero amanhã [hoje] ter a satisfação que não tive como jogador".





O selecionador italiano mostra-se bastante "feliz" com o trabalho da equipa ao longo do Europeu, considerando que os jogadores "deram mais de 100%" e que só dessa maneira é que conseguiram carimbar a presença na final.O treinador italiano deixou ainda rasgados elogios à equipa inglesa, considerando que tem "muita qualidade" e que "se chegaram à final é porque são uma grande equipa". "Inglaterra é forte, mesmo no banco tem jogadores muito bons. Mas também somos fortes. O Raheem Sterling melhorou muito, é rápido, temos de ter cuidado. Mas, para além dele, são todos bons, técnicos e rápidos", afirmou."Vai ser muito difícil, mas temos de pensar no nosso jogo. Vai ser a última partida, se queremos desfrutar temos que o fazer agora. Depois os rapazes vão de férias, mas podemo divertir-nos neste jogo", garantiu.A final vai ser disputada em Wembley com os adeptos italianos em minoria. Apesar disso, Mancini partilhou o seu desejo: "Esperamos ouvir os nossos adeptos no final do jogo".