Mancini e o duelo com Bélgica ou Portugal: «É difícil dizer qual delas é mais complicada»

A Itália precisou de ir a prolongamento para vencer (2-1) a Áustria, nos oitavos-de-final do Euro'2020 e segue para os 'quartos', onde poderá ter Portugal pela frente. No final do encontro, Roberto Mancini mostrou-se satisfeito com os jogadores e revelou que já antevia que iria ser precisa capacidade de sofrimento.





"Sabíamos que iríamos ter de sofrer muito, porque Áustria é uma daquelas equipas que não deixa o adversário jogar bem. Os nossos suplentes fizeram a diferença, mas todos os meus jogadores deram o seu melhor esta noite. Estou feliz precisamente por isso: porque os meus jogadores deram tudo para ganhar, mesmo quando já estavam exaustos", começou por dizer o selecionador italiano, na flash interview.Roberto Mancini olhou depois para o adversário que se seguirá na próxima eliminatória, reiterando que preferia evitar tanto Portugal como Bélgica."Bélgica ou Portugal? São duas equipas extraordinárias, é difícil dizer qual delas é mais complicada de enfrentar. Quem eu evitaria entre Ronaldo e Lukaku? Se eu pudesse, os dois", frisou.