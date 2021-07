Mancini e o triunfo sobre a Bélgica: «Merecemos vencer e poderíamos ter marcado mais golos»

Roberto Mancini elogiou os seus jogadores e considerou justo o triunfo diante da Bélgica, que permitiu à Itália alcançar as meias-finais do Euro'2020.





"Merecemos vencer este jogo. Os rapazes foram extraordinários. Só sofremos nos últimos 10 minutos porque estávamos muito cansados. Marcámos dois golos, mas poderíamos ter marcado mais. Não diria que a Bélgica esteve melhor do que nós no início, pois foi um jogo bastante aberto", disse o técnico, à RAI Sport, no final da partida.A Itália terá agora pela frente a Espanha na luta por uma vaga na final de Wembley. "Não tínhamos um objetivo mínimo, queríamos dar o nosso melhor. O caminho ainda é longo, faltam dois jogos, vamos ver o que acontece. Vamos aproveitar esta vitória e depois pensar na Espanha. Parabéns aos meus jogadores, pois estiveram muito, muito bem. Tinha a certeza de que iriam fazer uma grande partida", analisou o técnico italiano, que não poderá contar com o contributo de Spinazzola até ao final do Euro, uma vez que o defesa saiu lesionado e terá feito uma rotura do tendão de Aquiles