Mancini: «Não jogámos como é habitual, mas lutámos muito»

A Itália está na final do Euro'2020 após derrotar a Espanha nos penáltis e, no final da partida, Roberto Mancini admitiu ter sido surpreendido pela mudança tática de Luis Enrique, que deixou Morata no banco e colocou Ferrán Torres como 'falso 9'.





"Causaram-nos problemas com essa mudança, mas conseguimos organizar-nos e não arriscámos muito. Sabíamos dque a Espanha ia ter bola desde o início e ia causar-nos problemas, mas tivemos de ajustar-nos e lutar muito. As equipas de futebol atacam e defendem, não podem só atacar. Hoje ambos os lados tiveram oportunidades, pois são duas grandes equipas"", afirmou o selecionador italiano, em declarações à RAI."Os penáltis são cruéis. A Espanha é uma grande equipa e jogou muito bem. Nós não jogámos como é habitual, mas lutámos muito e sabíamos que seria assim", acrescentou Mancini, deixando elogios aos seus jogadores mas lembrando que ainda falta um jogo para concretizar o sonho de conquistar o Europeu."O crédito vai todo para os meus rapazes, porque há três anos que acreditaram nisto. Mas ainda não acabou. Temos juntar as forças que ainda nos restam e preparar-nos para a final", concluiu.