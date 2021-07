A exibição de Donnarumma frente à Bélgica, que daria a vitória aos italianos (2-1) e consequente passagem às meias-finais do Euro'2020, não passou despercebida aos mais atentos, principalmente por um acessório usado pelo guarda-redes e que se destacou: as luvas.





O modelo, produzido pela Adidas, que chamou a atenção dos espectadores, é constituído por mais de 280 'espigões' nas costas, que ajudam a afastar a bola com os punhos com mais eficácia.A Itália vai agora defrontar a Espanha nas meias-finais do Euro'2020, em partida a disputar na próxima terça-feira, dia 6, pelas 20h, em Wembley.