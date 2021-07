Sarri elogia Jorginho e não tem dúvidas: «Se ganhar o Europeu, é candidato à Bola de Ouro»

O treinador italiano Maurizio Sarri defendeu, esta segunda-feira, que o médio Jorginho será candidatos a ganhar a Bola de Ouro caso conquiste o Euro'2020 pela seleção italiana.





O atual treinador da Lazio orientou o médio no Nápoles durante três épocas e levou-o para o Chelsea no verão de 2018, por isso conhece como ninguém as capacidades do ítalo-brasileiro."Se ganhar o Europeu, é candidato à Bola de Ouro", afirmou Sarri, à 'SportItalia', deixando grandes elogios ao jogador de 29 anos. "É um jogador refinado e por isso nem todos o entendem. Faz tudo parecer fácil, é a sua maior qualidade. Quando fui para o Chelsea, conseguimos arrebatá-lo do Manchester City. No início foi difícil para ele ser entendido pelos adeptos e pelos jornalistas, mas agora vejo que é valorizado", disse o técnico italiano, que fez ainda questão de sublinhar que Jorginho teve papel preponderante na conquista da Liga dos Campeões pelo Chelsea.