No primeiro remate da Macedónia do Norte num Campeonato da Europa, Goran Pandev marcou também o primeiro golo da sua seleção na fase final da prova em que os macedónios participam pela primeira vez.





Um momento marcante para o consagrado goleador, também por ter subido ao pódio dos marcadores mais velhos do certame continental. Com 37 anos e 321 dias, Pandev só é superado neste ranking pelo austríaco Ivica Vastic, que assinou um golo no Euro’2008, com 38 anos e 257 dias. O húngaro Zoltan Gera, com 37 anos e 61 dias, no Euro’2016, fecha este pódio.