Ristovski confiante em causar uma surpresa

Estreante em grandes competições, a Macedónia entrou em falso ao perder (1-3) com a Áustria na 1ª jornada, mas Stefan Ristovski acredita que a formação balcânica irá dar uma boa resposta. Na antevisão à partida diante da Ucrânia, o ex-Sporting deu voz à confiança da Macedónia, garantindo uma equipa a jogar sem receios.

“Vamos entrar neste encontro com a intenção clara de ganhar. Não temos nada a temer. Já fizemos história ao chegarmos à fase final da competição e agora vamos em busca da vitória”, confessou o defesa, que atualmente alinha no Dínamo Zagreb, deixando elogios à seleção ucraniana. “A Ucrânia tem jogadores com qualidade e demonstrou isso frente à Holanda. Se perdermos este jogo, não será uma tragédia, mas estamos obrigados a dar o nosso melhor. Temos pela frente um rival que tem zero pontos, tal como nós. Significa que este jogo é uma autêntica final”, sublinhou Ristovski.

Já na Ucrânia, o selecionador, Andriy Shevchenko, assume que a sua equipa é favorita, mas não espera facilidades diante da Macedónia. “A Macedónia merece respeito. Eles têm caráter, são sempre sólidos e aproveitam bem os contra-ataques. Não esperamos um jogo fácil ou qualquer oferta. Somos uma equipa que adora atacar e temos de jogar o nosso melhor futebol”, deixou claro a glória do país do Leste.