UEFA investiga possível infração da Macedónia do Norte nas análises à covid-19

A UEFA abriu uma investigação à seleção da Macedónia do Norte por possível mau comportamento dos seus jogadores no dia 19, em Amesterdão, durante a recolha de amostras para controlo da covid-19 para o Euro'2020.

A Macedónia do Norte, última do Grupo C e já eliminada na fase de grupos do Europeu, enfrenta acusações de mau comportamento e possível incumprimento do protocolo da UEFA relativo às análises da covid-19, e a entidade liderada por Aleksander Ceferin já designou um inspetor de ética e disciplina para conduzir o processo.

Na estreia em grandes competições, a Macedónia do Norte somou três derrotas em três jogos, frente à Áustria (3-1) e Ucrânia (2-1), em Bucareste, na Roménia, e contra os Países Baixos (3-0) em Amesterdão, na Holanda.