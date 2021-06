Aaron Ramsey na história do País de Gales

Com o golo marcado ontem, Aaron Ramsey conseguiu não só abrir caminho à vitória, como registou o seu nome na história do futebol do País de Gales. O médio da Juventus tornou-se no primeiro jogador do país a marcar em dois Europeus. Tinha-o feito em 2016, frente à Rússia, e repetiu diante da Turquia. Outro dado interessante tem a ver com o facto de os galeses terem subido para sete os jogos em que marcaram nos dois Europeus. Só ficaram a zeros frente a Portugal, nas meias-finais, em França.

Figura de relevo no encontro de ontem foi também Gareth Bale. O extremo estava eufórico no final. "Estou muito feliz com esta vitória. Lutámos muito. É verdade que falhei um penálti, mas estou satisfeito com o que fiz esta noite e com o caráter que demonstrámos. Aquele segundo golo foi a cereja no topo do bolo", concluiu.