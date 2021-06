Chris Gunter: «Não merecíamos este torneio de brincadeira»

Através das redes sociais, Chris Gunter deixou uma mensagem de despedida ao Euro'2020, com muitas críticas à organização do evento. O País de Gales foi eliminado pela Dinamarca (4-0), no sábado, em Amesterdão, e está fora da competição.





"Bem, a nossa caminhada chegou ao final. Não merecíamos este resultado, mas quem disse que a vida é justa? Custa imenso, mas custa menos por ter ao meu lado alguns dos melhores colegas de equipa que tive na minha carreira. E partilhar isto com toda a nação, que sente o mesmo que nós, torna tudo mais fácil", pode ler-se na longa mensagem que deixou nas redes sociais.Em seguida, Gunter agradeceu uma vez mais aos adeptos, mas aproveitou para visar a UEFA pela forma como o torneio foi disputado. "Todas as nações tiveram adeptos onde quer que fosse, menos aqueles 350 que quebraram as regras do governo e as suas contas bancárias para lá estar. Vocês e nós merecíamos mais do que este torneio de brincadeira, mas quem disse que a vida é justa? Chorem, mas depois podem rir de novo à mesa. E sorriam ainda mais, pois vamos voltar e vocês serão aqueles que terão o estádio cheio a cantar em plenos pulmões o nosso hino, como merecemos""Esta nação está em boas mãos com este plantel, acreditem em mim. Iria à guerra com cada um destes elementos. Estejam triste, mas tenham orgulho. Só somos 3 milhões, mas somos uns sortudos do caraças e vocês não sabem. Lidem, ergam a cabeça, voltaremos a ficar bem, acreditem. Um genuíno obrigado pelo vosso apoio e amor. Vemo-nos em breve", concluiu.