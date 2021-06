Galeses surpreenderam na foto pré-jogo... mas a história não é nova

Estamos habituados a ver fotos pré-jogo das equipas 'certinhas', mas o País de Gales está claramente apostado em quebrar um pouco essa tradição. A imagem deste sábado, antes do duelo com a Suíça, chamou logo a atenção dos adeptos do futebol, já que estava algo 'desformatada', mas a verdade é que esta é já uma prática comum na formação britânica. No Euro'2016, por exemplo, os galeses posaram para a foto um pouco desenquadrados por uma ocasião, mas o 'recorde' foi mesmo batido em 2017, com uma foto na qual colocaram oito jogadores na fila de baixo... e três na de cima.





Não há uma justificação clara para tudo isto, mas em 2017, após essa mesma foto de família bastante estranha, Joe Ledley confessou que a equipa até chega a combinar este tipo de brincadeiras. "Simplesmente não somos bons nestas coisas. A princípio nem olhámos para esta questão, mas assim que começámos a analisar as fotos percebemos que eram verdadeiramente horríveis. Por isso pensámos em manter tudo igual... E até tem dado sorte. Não sou muito supersticioso, mas não me parece que algum dia teremos uma foto como deve ser", disse na altura o atual médio do Newport County.Uma versão que na altura também foi confirmada por Jonny Williams. "Não estive nesse último jogo [diante da Geórgia], mas ao olhar na televisão pareceu que ficou ainda pior. Estive presente em algumas, mas foram todas por acaso, sendo sincero. Simplesmente acho que não somos bons nisto e agora só queremos aproveitar para brincar com a situação. Não há muito que possamos fazer, a não ser que deixemos o Wayne Hennessey [o guarda-redes] sozinho na fila de trás!".Com sorte ou não, a verdade é que o País de Gales já conseguiu pelo menos ser notícia neste arranque de Europeu, isto numa primeira jornada na qual pontuou perante a Suíça. Veremos se até final voltam a ser notícia...