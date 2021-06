Gareth Bale: «Mostrámos muita coragem e carácter»

Gareth Bale assume que o empate (1-1) frente à Suíça no primeiro jogo da seleção galesa no Euro'2020 "não é um mau resultado", atirando que a elevada temperatura que se fazia sentir em Baku, no Azerbaijão, acabou por condicionar o desempenho da equipa.

"Ambas as equipas tentaram jogar, foi um pouco tenso, mas não é um mau resultado e temos de ver o lado positivo. Queríamos ganhar, tivemos oportunidades, mas eles também. Como sempre, mostrámos muita coragem e carácter quando estávamos a perder", começou por dizer, em declarações à 'BBC Sport'.

"Trabalhámos muito, foi difícil neste calor e estou orgulhoso dos rapazes. Depois do jogo dissemos que precisávamos de usar isto como um trampolim. Agora precisamos de recuperar e pensar no próximo jogo", acrescentou.

Já Kieffer Moore, autor do golo do País de Gales, sublinhou o "ponto muito positivo" que o País de Gales conquistou este sábado. "É ótimo a nível pessoal. Gostaríamos de ter ganho, mas o empate acaba por nos deixar em boa posição. Nunca é bom estar a perder, mas recuperar e fazer o jogo que acabámos por fazer acaba por ser um ponto muito positivo para nós".